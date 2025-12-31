Restauro della cattedrale Interventi alla facciata via al bando per i lavori

È stata avviata la procedura per il restauro della cattedrale di San Giorgio Martire. È stato pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento della facciata, dei prospetti e del protiro. L’intervento mira a preservare l’edificio, garantendo la sua stabilità e integrità nel rispetto delle tecniche storiche e architettoniche.

Procedura aperta per il nuovo incarico per l'affidamento dei lavori di restauro e consolidamento della facciata, degli altri prospetti e del protiro della cattedrale di San Giorgio Martire. Il progetto esecutivo primo lotto, facciata nord e sud, riguarda il duomo. La facciata sud è prospicente piazza Trento-Trieste, mentre la facciata nord si affaccia su via Guglielmo degli Adelardi. I termini per presentare le offerte sono il 9 febbraio 2026 alle 12.30. Quesiti e chiarimenti potranno essere richiesti entro il 30 gennaio alle 12.30. L'apertura delle offerte offerte è fissata per l'11 febbraio alle 10.

Procedura aperta per il nuovo incarico legato ai lavori della facciata del Duomo - Procedura aperta per il nuovo incarico per l'affidamento dei lavori di restauro e consolidamento della facciata, degli altri prospetti e del Protiro della "Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire" ... cronacacomune.it

Focus sul restauro della cattedrale. Esperti da tutto il mondo in città - Oltre 50 esperti internazionali, provenienti da Usa, Iran, Uzbekistan, Cina, Libia, Turchia, Albania e molti altri stati del mondo, si sono dati appuntamento ieri, a Ferrara, per l’incontro ‘Lavori di ... ilrestodelcarlino.it

Continua l'impegno per sostenere la cura e il restauro della Cattedrale x.com

