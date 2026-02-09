Lavori di restauro a Bari e Conversano | interventi completati in Cattedrale e nella Chiesa di San Benedetto

Da baritoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sono stati conclusi i lavori di restauro a Bari e Conversano. Sono stati sistemati gli affreschi e le opere nelle chiese di Cattedrale e San Benedetto. Gli interventi hanno riportato alla luce dettagli nascosti e migliorato la stabilità delle strutture. Ora, i luoghi tornano a essere accessibili e più sicuri per i visitatori e i fedeli.

Sono stati arrestati i fenomeni di degrado, recuperare la leggibilità delle opere e restituire alla comunità un patrimonio di grande valore storico, artistico e identitario. Sono questi gli obiettivi raggiunti attraverso il Bando Arte 2023 della Fondazione Puglia, che ha finanziato gli interventi.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

