Roma Genoa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, è una partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito, le modalità per seguire l'incontro in streaming e in diretta TV, con tutte le informazioni sulle probabili formazioni e le opzioni disponibili.

Roma Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA GENOA STREAMING TV – Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 20,45 Roma e Genoa scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport.

Roma-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Genoa di Lunedì 29 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino.

Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell'Olimpico tra la squadra di Gasperini e quella

Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: c'è Hermoso, sorpresa Dovbyk. Ok Ziolkowski, out Baldanzi per febbre https://tinyurl.com/av2xkdwa - facebook.com facebook

#Roma, #Gasperini sorprende: i convocati per il #Genoa e la decisione su #Hermoso e #Dovbyk x.com

