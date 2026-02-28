Alle ore 15:00 al Giuseppe Sinigaglia si sfidano Como e Lecce in una partita importante per la corsa europea del team lariano. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti pesanti. La partita si svolge nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

I lariani ospitano il peggior attacco della Serie A per consolidare il sesto posto. Di Francesco cerca l'impresa salvezza in una sfida proibitiva. Nella cornice del Giuseppe Sinigaglia, la sfida delle ore 15:00 tra Como e Lecce si presenta come un test cruciale per le ambizioni continentali della compagine lariana. Reduci dall'impresa storica dell'Allianz Stadium, dove hanno superato la Juventus con un perentorio 2-0, gli uomini di Cesc Fabregas hanno interrotto un digiuno di successi durato tre turni, riaffermando la propria candidatura per un piazzamento europeo. Il sesto posto attuale è il frutto di un'organizzazione tattica...

© Serieagoal.it - Como-Lecce, febbre d’Europa al Sinigaglia: Fabregas vede il bis dopo la Juve

