Como-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Oggi alle 18 si gioca la partita tra Como e Roma allo stadio Sinigaglia. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, permettendo agli appassionati di seguirla in televisione o in streaming. La formazione del Como e quella della Roma saranno schierate per l'incontro che si svolgerà in Lombardia.

Como-Roma si gioca oggi, domenica 15 marzo, alle ore 18: appuntamento allo stadio Sinigaglia. In TV il match sarà visibile sugli schermi di Sky e DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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