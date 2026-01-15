Como-Milan dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni del recupero

La partita tra Como e Milan, valida per il recupero della 16ª giornata, si disputerà oggi dopo lo spostamento causato dalla Supercoppa. Di seguito le modalità di visione in TV e streaming, con orari e formazioni aggiornate. Scopri tutte le informazioni necessarie per seguire l’incontro tra le due squadre, inclusi dettagli sulle scelte tecniche e le modalità di trasmissione.

Il Milan è ospite in casa del Como per il recupero della 16esima giornata, spostata a causa della Supercoppa: dove vedere la partita e le scelte dei due allenatori.

Como-Milan a distanza di un anno Esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, i rossoneri vinsero al Sinigaglia in rimonta 1-2: alla rete di Diao risposero prima Theo Hernandez e poi Rafael Leao Sulla panchina del Diavolo c'era Conceiçao ... reduce facebook

MP PROBABILE - Verso Como-Milan: Allegri rischiera i titolari ma deve fare i conti con due assenze forzate x.com

