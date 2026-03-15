Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Como e Roma allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida rappresenta uno degli incontri più attesi del ventinovesimo turno di Serie A, con pronostici che indicano una possibile bassa media di gol segnati.

Una delle sfide più interessanti del ventinovesimo turno di Serie A è lo scontro diretto in chiave Champions tra Como e Roma. I lariani hanno agganciato i giallorossi al quarto posto proprio la settimana scorsa grazie alla vittoria in casa del Cagliari. La formazione di Cesc Fabregas ha perso solamente in una delle ultime 11. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Roma (domenica 15 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Giuseppe Sinigaglia”

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