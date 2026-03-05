Cagliari-Como sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol in Sardegna

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15, si gioca la partita tra Cagliari e Como valida per la 28esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici. La partita si svolge in Sardegna e finora si sono registrati pochi gol in questa stagione nelle sfide in casa del Cagliari.

La corsa Champions del Como passa dalla trasferta sul campo del Cagliari nella 28esimo giornata di Serie A. I lariani sono reduci anche dall'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, nel quale hanno fatto registrare un pari per 0-0 nella semifinale d'andata contro l'Inter. La formazione del tecnico Cesc Fabregas ha rimediato una sola sconfitta nelle ultime.