Como-Roma per un posto in Champions | Douvikas la pareggia Carlos raddoppia!

Il match tra Como e Roma decide quale squadra si qualificherà alla prossima Champions League. La partita si svolge al Sinigaglia e vede in campo i giallorossi ospiti, impegnati in una trasferta importante. Durante l’incontro, Douvikas segna il gol del pareggio, mentre Carlos realizza il raddoppio per la Roma. La partita è un momento decisivo nella corsa europea di entrambe le squadre.

Match che vale un posto per correre verso L'Europa che conta. Giallorossi ospiti del Como al Sinigaglia. Il primo tempo finisce con la Roma avanti 1 -0 su rigore. 79' Gol! Svilar tiene il destro di Smolcic ma nulla può sul tap-in vincente di Diego Carlos: Como 2 - Roma 1 59' Gol! Douvikas scatta sul filo del fuorigioco, Svilar si fa passare il pallone tra le gambe sul suo palo. Como 1 - Roma 1 55' Douvikas ottiene un corner e incita tifosi. La battuta ma Ramon colpisce debolmente di testa. 46' Si ricomincia con Diao e Douvikas al posto di Kempf e Sergi Roberto. Como sbilanciato in avanti. 45'+1 Ancora Paz che si... 🔗 Leggi su Quicomo.it

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