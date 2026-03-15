Commedie in dialetto al Santa Maria

Al teatro Santa Maria va in scena una commedia in dialetto, ricca di equivoci e battute pungenti che puntano a far sorridere il pubblico. La rappresentazione si concentra sulla vita quotidiana, portando in scena momenti di comicità autentica e immediata. Gli attori interpretano personaggi che riflettono le sfumature della realtà locale, regalando un momento di leggerezza e divertimento.

Una commedia tutta da ridere, fatta di equivoci, battute pungenti e una comicità dialettale che sa raccontare la vita quotidiana. Una vicenda che, tra situazioni imprevedibili e personaggi irresistibili, vede protagonisti un politico lanciato nella carriera per arrivare a Roma, sua moglie, un ospite importante, una maga con le sue pozioni e il fantasma di un nobile scozzese che appare e scompare da 400 anni, in un continuo susseguirsi di piccole follie. È quanto porterà in scena oggi alle 16.30, sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono, lo spettacolo brillante in due atti dal titolo “No, inscì ghe sem no“, una pièce in dialetto milanese che è l’adattamento in vernacolo, effettuato da Pietro Callegaro, del testo farsesco originale “Così non vale“ di Luciano Lunghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Commedie in dialetto al Santa Maria Articoli correlati Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore Intervento innovativo al “Santa Maria“TERNI All’ospedale “Santa Maria“ un intervento innovativo di artroprotesi bilaterale d’anca in un unico tempo chirurgico. Auser Trani Commedia brillante in dialetto tranese del gruppo teatrale GLI SPIRITOSI - Primo Atto