Commedie in dialetto al Santa Maria
Al teatro Santa Maria va in scena una commedia in dialetto, ricca di equivoci e battute pungenti che puntano a far sorridere il pubblico. La rappresentazione si concentra sulla vita quotidiana, portando in scena momenti di comicità autentica e immediata. Gli attori interpretano personaggi che riflettono le sfumature della realtà locale, regalando un momento di leggerezza e divertimento.
Una commedia tutta da ridere, fatta di equivoci, battute pungenti e una comicità dialettale che sa raccontare la vita quotidiana. Una vicenda che, tra situazioni imprevedibili e personaggi irresistibili, vede protagonisti un politico lanciato nella carriera per arrivare a Roma, sua moglie, un ospite importante, una maga con le sue pozioni e il fantasma di un nobile scozzese che appare e scompare da 400 anni, in un continuo susseguirsi di piccole follie. È quanto porterà in scena oggi alle 16.30, sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono, lo spettacolo brillante in due atti dal titolo “No, inscì ghe sem no“, una pièce in dialetto milanese che è l’adattamento in vernacolo, effettuato da Pietro Callegaro, del testo farsesco originale “Così non vale“ di Luciano Lunghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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