Intervento innovativo al Santa Maria

All’ospedale “Santa Maria” di Terni è stato eseguito un intervento innovativo di artroprotesi bilaterale dell’anca in un’unica operazione chirurgica. Si tratta di un intervento che coinvolge entrambe le anche contemporaneamente. La procedura è stata condotta con tecniche all’avanguardia e senza la necessità di ulteriori interventi successivi. La scelta di questa modalità mira a ridurre i tempi complessivi di cura.

TERNI All'ospedale "Santa Maria" un intervento innovativo di artroprotesi bilaterale d'anca in un unico tempo chirurgico. Cioà un'operazione chirurgica ad entrambe le anche nello stesso tempo. "Una tecnica considerata tra le più moderne e avanzate in ambito protesico – sottolinea l'ospedale – Si tratta del primo intervento di questo tipo in Umbria, eseguito con tecnica anteriore mininvasiva in un unico tempo operatorio" L'intervento è stato effettuato dal professor Pierluigi Antinolfi, insieme all'équipe ortopedica da lui diretta, su una paziente di 65 anni affetta da coxartrosi bilaterale severa, condizione che comprometteva in modo significativo autonomia e qualità di vita.