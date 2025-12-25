È stata chiusa, alle 18.09, la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore. A officiare il rito il cardinale arciprete Rolandas Makrickas. Il 27 sarà la volta di San Giovanni in Laterano, seguirà il 28 dicembre San Paolo Fuori le Mura, per arrivare al 6 gennaio quando, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro terminerà il Giubileo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore

Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa della basilica di S. Maria Maggiore

Leggi anche: Il Papa nell'omelia: "Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino" | Giubileo, chiusa la Porta Santa in Basilica S.Maria Maggiore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giubileo, le Porte Sante si chiudono: le date e tutti i dettagli; Giubileo, le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore la prima; Giubileo, le date e gli orari di chiusura delle quattro Porte Sante; Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità.

Giubileo, chiusa la Porta Santa della basilica di S. Maria Maggiore - Il cardinale Rolandas Makrickas ha serrato di nuovo la porta santa di S. iltempo.it