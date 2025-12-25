Giubileo chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore
È stata chiusa, alle 18.09, la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore. A officiare il rito il cardinale arciprete Rolandas Makrickas. Il 27 sarà la volta di San Giovanni in Laterano, seguirà il 28 dicembre San Paolo Fuori le Mura, per arrivare al 6 gennaio quando, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro terminerà il Giubileo.
