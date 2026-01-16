Devotio 2026 a BolognaFiere | il futuro degli spazi sacri tra fede cultura e nuovi usi possibili

Devotio 2026 a BolognaFiere esplora il futuro degli spazi sacri, analizzando come chiese e luoghi di culto possano adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali. L’evento affronta le nuove prospettive di utilizzo di questi spazi, riflettendo sulle esigenze delle comunità e sul ruolo delle chiese nel contesto contemporaneo, con un approccio attento e approfondito alle tematiche di fede, cultura e innovazione.

Le chiese nascono come luoghi di culto e di vita spirituale, ma oggi, in molte aree d'Italia, il loro numero appare superiore alle esigenze delle comunità di fedeli ancora praticanti. Da qui una domanda che, da tempo, attraversa non solo il mondo ecclesiale: come possono trasformarsi gli edifici sacri senza tradire la loro missione originaria? Quali usi possono affiancarsi alla dimensione liturgica, nel rispetto della storia, dell'arte e del valore simbolico di questi spazi? A questo interrogativo prova a dare una risposta Devotio 2026, quinta edizione della più grande fiera al mondo e unica in Italia dedicata ai prodotti devozionali e ai servizi per il settore religioso, in programma a BolognaFiere dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026.

