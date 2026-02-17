Marciapiedi più larghi nuovi varchi e spazi per gli studenti | ecco il nuovo accesso alla Sapienza

L'università La Sapienza ha aperto un nuovo ingresso più spazioso, dopo aver ampliato i marciapiedi e abbattuto parte delle pareti esterne. La modifica permette ora agli studenti di entrare più facilmente, con percorsi più comodi e sicuri. Il nuovo accesso si trova vicino all'area di via delle Scienze, dove prima il passaggio era più stretto e congestionato.

Il progetto, finanziato in parte con fondi del Giubileo e in parte con risorse dell'ateneo, riguarda l'ingresso di viale Regina Elena. Dal municipio la richiesta di nuovi alberi Un nuovo ingresso più ampio, reso possibile dall’ampliamento dei marciapiedi e dalla demolizione di alcune porzioni di muro. Prende forma il nuovo accesso alla Sapienza su viale Regina Elena. Un intervento avviato grazie ai fondi del Giubileo (2 milioni e mezzo) e a quelli messi in campo dallo stesso ateneo (500mila euro). Il progetto è stato al centro dell’ultima commissione capitolina Giubileo. “Quell’ingresso al momento è una strettoia” ha premesso il presidente della commissione Dario Nanni.🔗 Leggi su Romatoday.it

