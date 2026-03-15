Come cambia la differenziata Distribuiti già quasi 10mila kit | Sarà un futuro più sostenibile

A due settimane dall’inizio della distribuzione, quasi diecimila kit per la raccolta differenziata sono stati consegnati alle famiglie di Ascoli. La distribuzione continua e mira a favorire una gestione più efficiente dei rifiuti domestici. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di residenti per migliorare le pratiche di raccolta e separazione dei materiali.

A due settimane dall’avvio della distribuzione, sono già quasi diecimila i kit per la raccolta differenziata consegnati alle famiglie ascolane. Un dato significativo che conferma la risposta positiva dei cittadini alla nuova organizzazione del servizio e che spinge l’amministrazione a ricordare l’importanza di rispettare la scadenza fissata per il ritiro: c’è tempo fino al 31 marzo per recarsi al centro distribuzione di via Calzecchi Onesti e ottenere gratuitamente la propria dotazione per il 2026. La distribuzione è partita lunedì 2 marzo e proseguirà per tutto il mese. Il kit comprende la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata e, soprattutto, la principale novità introdotta quest’anno: il mastello destinato al conferimento del secco non riciclabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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