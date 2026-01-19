sicurezza nei locali 300 kit distribuiti allo snoopy

Nella serata di ieri, presso lo storico locale Snoopy di Modena, sono stati distribuiti oltre 300 kit di sicurezza, contenenti etilometri e profilattici. L'iniziativa, promossa dal consigliere regionale Vincenzo Paldino, mira a sensibilizzare i giovani sulla prevenzione e la tutela della salute, rafforzando l’attenzione verso comportamenti responsabili in contesti di socializzazione.

Tanta curiosità e attenzione. Sono stati oltre 300 i kit con etilometri e profilattici distribuiti ieri sera dal consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’, Vincenzo Paldino, alla giovane clientela dello storico locale Snoopy di Modena. La tappa è l’inizio di un tour che porterà il consigliere nei principali locali notturni della provincia modenese, con prossimo appuntamento venerdì prossimo, alla Crepa. L’iniziativa nasce a poche settimane dalla tragedia di Crans-Montana, con l’obiettivo di sensibilizzare gestori e ragazzi sul rispetto delle norme di sicurezza e i comportamenti corretti da tenere per vivere un divertimento sano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha avviato un percorso di confronto con i giovani, iniziando dallo storico locale Snoopy di Modena. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e responsabile nelle discoteche, attraverso un vademecum di buone pratiche per garantire una socialità sana e consapevole. Questo percorso mira a sensibilizzare su tematiche di sicurezza, collaborazione e rispetto nei locali notturni della provincia di Modena.

