Politica in discoteca allo Snoopy distribuiti 300 ' kit' con etilometro e profilattici

Sabato sera allo Snoopy di Modena, Vincenzo Paldino, consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', ha distribuito oltre 300 kit contenenti etilometri e profilattici. Un'iniziativa volta a promuovere la sicurezza e la consapevolezza tra i giovani presenti nel locale, suscitando interesse e attenzione sulla politica attiva in contesti di socialità.

Tanta curiosità e attenzione. Sono stati oltre 300 i kit con etilometri e profilattici distribuiti sabato sera dal consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', Vincenzo Paldino, alla giovane clientela dello storico locale Snoopy di Modena. La tappa è l'inizio di un tour che porterà il consigliere nei principali simboli notturni della provincia modenese, con prossimo appuntamento venerdì prossimo, 23 gennaio, alla Crepa. L'iniziativa nasce a poche settimane dalla tragedia di Crans-Montana, con l'obiettivo di sensibilizzare gestori e ragazzi sul rispetto delle norme di sicurezza e i comportamenti corretti da tenere per vivere un divertimento sano.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sicurezza nei locali, 300 kit distribuiti allo Snoopy

Nella serata di ieri, presso lo storico locale Snoopy di Modena, sono stati distribuiti oltre 300 kit di sicurezza, contenenti etilometri e profilattici. L'iniziativa, promossa dal consigliere regionale Vincenzo Paldino, mira a sensibilizzare i giovani sulla prevenzione e la tutela della salute, rafforzando l’attenzione verso comportamenti responsabili in contesti di socializzazione.

Sicurezza nei locali modenesi, allo Snoopy distribuiti 300 'kit' dal consigliere regionale Vincenzo Paldino

Nella serata di ieri, il consigliere regionale Vincenzo Paldino ha distribuito oltre 300 kit contenenti etilometri e profilattici presso lo storico locale Snoopy di Modena. L’iniziativa mira a promuovere la sicurezza e la consapevolezza tra i giovani, rafforzando l’attenzione sui comportamenti responsabili in contesti di socialità. L’evento ha attirato l’interesse di molti partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative mirate alla prevenzione nelle realtà locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cena-discoteca al Palacongressi di Taormina: si è dimesso il vicesindaco Sferra - L’ex assessore nella lettera di addio parla di impegni familiari e rivendica i risultati ottenuti ... msn.com