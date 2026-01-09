Jennifer Lopez il perfetto look antifreddo con basco e pantaloni sartoriali abbinati

Jennifer Lopez mostra un look antifreddo, combinando un basco elegante e pantaloni sartoriali. Le scelte di stile delle star durante le prime settimane dell’anno spesso anticipano le tendenze di stagione, offrendo spunti pratici e raffinati per affrontare il freddo con classe. Questo outfit rappresenta un esempio di come si possa coniugare comfort e stile, mantenendo sobrietà e gusto anche nelle giornate più fredde.

Si sa: durante le prime settimane di gennaio, anche se non solo, i look sfoggiati dalle star sono da prendere alla stregua di una preziosa anticipazione di quelle che saranno le tendenze che ameremo maggiormente nel corso del nuovo anno, ancora tutto da scoprire. Lo sa perfettamente Jennifer Lopez la quale, ad inizio 2026, ha già dato il meglio di sé: eccola sul proprio profilo Instagram sfoderare un outfit casual di grande ispirazione, ideale per il gelido periodo che stiamo vivendo, a miscelare in maniera impeccabile bon ton e stile urban in uno solo. Jennifer Lopez, il look di gusto bon ton con basco e pantaloni balloon.

