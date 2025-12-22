Ladri assaltano la villetta Cassaforte ripulita dall’oro
Forse i ladri tenevano d’occhio la villetta da un po’. Avevano capito quali potevano essere i movimenti della famiglia e gli spazi temporali per intervenire. E’ successo nei giorni scorsi, a Santa Croce, in via Donica. Marito e moglie escono di casa poco prima della 10. Il marito starà fuori poco più di un’ora. Al rientro con la spesa nota che una porta sul retro è aperta. "Mi ha colpito – racconta –. Mi sembrava strano non aver chiuso bene. Mi avvicino e vedo è che stata forzata la porta. Rapidamente salgo al piano di sopra dove potevano esserci interessi per i ladri". L’amara sorpresa non tarda ad arrivare: la cassaforte era stata aperta con un flessibile "e le camere erano ridotte a discarica", dice con amarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
