Colpita base italiana in Kuwait nessun ferito TajaniNon ci facciamo intimorire

Questa mattina, la base italiana di Ali Al Salem in Kuwait è stata colpita, ma fortunatamente non ci sono feriti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si farà intimidire da questo episodio e continuerà le sue attività nella regione senza fermarsi. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane, che stanno monitorando la situazione senza segnalare particolari sviluppi.

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto. Ho immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Dell’accaduto ho prontamente informato il Ministro della Difesa Crosetto, col quale sono in costante contatto per l’aggiornamento continuo della situazione di tutti i nostri contingenti all’estero”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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