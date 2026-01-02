Nichelino colonia felina distrutta da fiamme e botti | gara di solidarietà dopo Capodanno

Dopo le recenti esplosioni e incendi a Nichelino, la colonia felina locale è stata gravemente danneggiata. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto e ripristinare il benessere degli animali coinvolti. In questa fase, l’attenzione si concentra sulla solidarietà e sulla tutela degli animali domestici e selvatici colpiti dall’accaduto, in un momento di grande preoccupazione per la sicurezza e il rispetto dell’ambiente.

“Rabbia, tristezza, sgomento”. È il primo commento che viene spontaneo a Fiodor Verzola, assessore nichelinese con deleghe alle politiche sugli animali, osservando ciò che è rimasto di una colonia felina. È successo nella notte di Capodanno: dove prima c'erano tettoie e casette per una quindicina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Nichelino, colonia felina distrutta da fiamme e botti: gara di solidarietà dopo Capodanno Leggi anche: Zisa, colonia felina trasformata in discarica dove si gettano rifiuti: "E' così da anni" Leggi anche: Botti di Capodanno, auto divorate dalle fiamme|VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nichelino, Capodanno devastante: colonia felina distrutta tra botti e roghi; Nichelino, niente incidenti a Capodanno dopo tre anni. Ma bruciata una colonia felina; NICHELINO – Colonia felina incendiata nella notte di Capodanno; Capodanno di fiamme a Cuorgnè: cassonetti incendiati al Ponte Vecchio, allarme sicurezza. Nichelino, Capodanno devastante: colonia felina distrutta tra botti e roghi - La denuncia alle forze dell'ordine per risalire ai responsabili Una colonia felina di circa quindici gatti è stata devastata nella notte di Capodanno nella zona indu ... msn.com

Nichelino, colonia felina distrutta da fiamme e botti: gara di solidarietà dopo Capodanno - La rabbia dell'assessore Fiodor Verzola: "Sporgerò denuncia, ma più di una punizione è importante continuare a investire in progetti educativi" ... torinotoday.it

Nichelino, niente incidenti a Capodanno dopo tre anni. Ma bruciata una colonia felina - Tutto bene grazie alla tensostruttura coperta in piazza Di Vittorio, ma la città deve registrare la devastazione di una colonia felina, con i gattini andati dispersi ... torinoggi.it

Nichelino, colonia felina data alle fiamme la notte di Capodanno x.com

Torino - Una colonia felina di circa quindici gatti è stata devastata nella notte di Capodanno nella zona industriale di Nichelino. A scoprirlo stamani sono state le tutor, che da anni si prendono cura dei felini. Alcuni gatti mancavano all’appello, probabilmente fu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.