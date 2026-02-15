I lupi hanno preso di mira una colonia felina a San Salvatore, un'area tra le colline che sovrastano Rimini, probabilmente attratti dai gatti che si aggirano tra le case e i campi. La presenza di animali domestici e randagi in questa zona rurale attira i predatori selvatici, che cercano cibo tra le abitazioni e i piccoli boschi. La notte, le urla dei gatti si mescolano ai fruscii tra gli alberi, mentre le persone del posto si preoccupano per la sicurezza degli animali.

Tra le colline che guardano Rimini dall’alto, San Salvatore è un confine sottile tra campagna e città: case sparse, orti, filari, qualche macchia boscata che al tramonto si fa più fitta. È qui che negli ultimi mesi la presenza dei lupi, già nota nell’entroterra, viene percepita con maggiore intensità. Non solo avvistamenti lungo via Monte l’Abate o nei campi verso la Gaiofana, ma episodi che toccano da vicino la vita quotidiana di chi abita la zona. A raccontarlo è Daniele Rattini, punto di riferimento per una colonia felina che segue da anni con dedizione. "Per me è un vero dramma", spiega. "In quella colonia ho investito tutto quello che ho: tempo, risorse, cure veterinarie, sterilizzazioni, cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colonia felina nel mirino dei lupi

