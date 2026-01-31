Colleferro Sabato 31 Gennaio alle 21 al Teatro Vittorio Veneto Free Songs – Il nostro canto libero a cura dell’Accademia musicale Ars Nova

#Colleferro-TeatroVittorio| Nella serata di sabato 31 gennaio, il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ospita lo spettacolo “Free Songs – Il nostro canto libero”. L’evento, organizzato dall’Accademia musicale “Ars Nova”, inizia alle 21. Gli spettatori potranno ascoltare musica dal vivo, con brani scelti per celebrare la libertà di espressione. La serata promette musica e emozioni in un teatro che torna a vivere con eventi culturali.

