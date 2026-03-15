’Climbing day’ a Fivizzano Una nuova falesia-scuola Inaugurazione con il Cai
Sabato si è tenuta l’inaugurazione di una nuova falesia dedicata all’arrampicata sportiva a Fivizzano, realizzata dal Cai. La struttura, situata nel cuore delle Alpi Apuane, rappresenta una nuova opportunità per gli appassionati di scalare in un ambiente attrezzato. La giornata, chiamata
Una nuova opportunità per avvicinarsi all’ arrampicata sportiva nel cuore delle Alpi Apuane. Sabato 21 marzo la Sezione del Club Alpino Italiano di Fivizzano, attraverso la Scuola di Alpinismo Lunigiana Verticale, organizza il Climbing Day che coinciderà con l’inaugurazione della nuova falesia scuola Placche di Vinca. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle falesie presenti nella valle del Lucido. Dopo la riscoperta e riqualificazione della storica palestra di roccia di Aiola avvenuta lo scorso autunno, la sezione Cai locale ha portato a termine un nuovo intervento che amplia l’offerta di strutture dedicate all’arrampicata sportiva sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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