Tutto pronto per l’open day della scuola media ' Piero Maroncelli' pronta a trasferirsi nella nuova sede

La scuola media “Piero Maroncelli” comunica che il prossimo 13 gennaio, a partire dalle ore 18, si terrà l’open day presso la nuova sede. Un’occasione per conoscere gli ambienti e le attività offerte, e per approfondire le opportunità di iscrizione. La giornata rappresenta un momento di incontro tra studenti, genitori e staff, in un contesto di accoglienza e trasparenza.

Tutto è pronto per l’open day della scuola media “Piero Maroncelli”. Martedì 13 gennaio dalle ore 18.15 la scuola aprirà le porte agli alunni, ai genitori delle future classi prime e a quanti siano desiderosi di conoscere le attività che questa scuola propone ogni anno con impegno e dedizione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

