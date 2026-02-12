Verrucola si avvicina Una passerella sospesa unirà il borgo a Fivizzano

Sta per essere inaugurata una passerella sospesa che collegherà il centro di Fivizzano al borgo medievale di Verrucola e al suo castello. La struttura attraverserà la vallata e renderà più facile raggiungere il borgo storico, molto atteso dai residenti e dai turisti. La passerella sarà aperta a breve, e tutti si preparano a usarla per scoprire un angolo di storia e natura.

Una passerella sospesa sulla vallata collegherà il centro di Fivizzano con il borgo medievale della Verrucola e il suo castello. E' il cuore del progetto strategico di rigenerazione finanziato dalla Regione. "Da anni ero impegnato a far sì che questa mia idea prendesse vita - spiega il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti –: un mio sogno nel cassetto che è divenuto realtà. Il progetto, redatto dal nostro architetto Paolo Folegnani e dal valore complessivo di 595mila euro, sarà realizzato con un contributo regionale di 476mila euro. I lavori, riguarderanno la riqualificazione di Via Santissima Annunziata e Via Cosimo dei Medici".

