Classifica Tirreno-Adriatico 2026 | Del Toro vince il Tridente Pellizzari perde una posizione per gli abbuoni

Isaac Del Toro ha conquistato la vittoria nella Tirreno-Adriatico 2026, vincendo anche il premio Tridente assegnato al leader della classifica generale. La corsa si è conclusa dopo sette tappe caratterizzate da intense sfide. Pellizzari ha perso una posizione in classifica a causa di abbuoni. La competizione si è svolta lungo le strade della Corsa dei Due Mari.

Isaac Del Toro ha vinto la Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in classifica generale al termine di sette tappe particolarmente intense e alzando al cielo l’ambito Tridente, premio che viene consegnato al padrone della sempre prestigiosa Corsa dei Due Mari. Il talentuoso messicano, fresco di sigillo all’UAE Tour, è salito sul gradino più alto del podio indossando la maglia azzurra e ha messo le mani sulla seconda corsa a tappe di livello World Tour consecutiva, a dimostrazione di una classe cristallina. Il portacolori della UAE Emirates ha fatto la differenza nelle due frazioni di riferimento, facendosi trovare pronto sulle salite sprint di... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro vince il Tridente, Pellizzari perde una posizione per gli abbuoni Articoli correlati Classifica Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: Del Toro guadagna con gli abbuoni, Pellizzari resta in sciaIsaac Del Toro ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della terza tappa: la giornata era... Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di... Contenuti utili per approfondire Classifica Tirreno Adriatico 2026 Del... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Come cambia la classifica generale dopo San Gimignano: volano Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari; Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari tallona il nuovo leader Del Toro! Tiberi in corsa per il podio; Tirreno-Adriatico 2026, la classifica big: Del Toro vince e consolida la Maglia Azzurra, Pellizzari salva per 1 il 2° posto davanti a Jorgenson. Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro vince il Tridente, Pellizzari perde una posizione per gli abbuoniIsaac Del Toro ha vinto la Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in classifica generale al termine di sette tappe particolarmente intense e alzando al cielo ... oasport.it Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica | Streaming video Rai 7^ tappa: sipario a San Benedetto (15 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai, 15 marzo: orario, percorso e vincitore 7^ tappa Civitanova-San Benedetto del Tronto. ilsussidiario.net Michael Valgren vince la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, mentre Isaac Del Toro conquista la maglia azzurra e guida la classifica generale. facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com