Classifica Tirreno-Adriatico 2026 terza tappa | Del Toro guadagna con gli abbuoni Pellizzari resta in scia

Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Isaac Del Toro ha consolidato la leadership grazie agli abbuoni conquistati lungo il percorso, mentre Pellizzari si è mantenuto in scia, senza perdere terreno. La gara ha visto vari passaggi tra i favoriti, con alcuni scatti decisivi che hanno inciso sulla classifica generale. La corsa continua, con i ciclisti pronti a sfidarsi nelle prossime tappe.

Isaac Del Toro ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della terza tappa: la giornata era stata pensata per i velocisti e infatti il successo si è deciso in volata, ma il messicano ha sprintato al traguardo volante di Casette e grazie al terzo posto è riuscito a conquistare un secondo di abbuono. L’alfiere della UAE Emirates svetta così al comando della graduatoria con quattro secondi di vantaggio nei confronti dei Giulio Pellizzari, che ha controllato la situazione. Il ciclista marchigiano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha lasciato fare e cercherà di distinguersi nelle prossime giornate, che propongono salite sulla carta decisive per l’assegnazione del sempre ambito Tridente. 🔗 Leggi su Oasport.it

