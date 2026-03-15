Nella classifica Radio della settimana numero 11 del 2026, Ditonellapiaga mantiene il primo posto con il brano “Che Fastidio!”. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Sayf con “Tu Mi Piaci Tanto” e Sal Da Vinci con “Per Sempre Si”. La classifica, stilata da Earone, include i successi più ascoltati in radio durante questo periodo.

La Classifica Radio stilata da Earone sulla settimana numero 11 del 2026, ha un podio tutto nuovo con i protagonisti del Festival di Sanremo: Ditonellapiaga con Che Fastidio, Sayf ( Tu Mi Piaci Tanto ) e Per Sempre Si di Sal Da Vinci. Italia Starter Pack di J-Ax sale dalla #11 alla #10. Il singolo richiama il trend virale degli “Starter Pack”, diventato popolarissimo tra i giovani sui social: rappresentazioni visive che sintetizzano stereotipi e caratteristiche di persone, luoghi o stili di vita. J-Ax trasforma lo Starter Pack dell’italiano in una satira ritmata che diverte, fa ballare, ma allo stesso tempo riflettere. In discesa dalla #6 alla #9 Meek con Fabolous. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, continua il dominio di Ditonellapiaga con “Che Fastidio!”

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Temi più discussi: La classifica radio dei brani di Sanremo 2026: Sal Da vinci quarto, ma solo Ditonellapiaga ha più passaggi; Classifica EarOne dei brani di Sanremo 2026 in radio: in testa Ditonellapiaga seguita da Tommaso Paradiso; Classifica EarOne radio settimana 11: Ditonellapiaga resta in vetta, salgono Sayf e Sal Da Vinci; Quali sono le canzoni di Sanremo 2026 più suonate dalle radio.

Sanremo 2026, la classifica radio: Che fastidio! di Ditonellapiaga domina l’airplay, Sal Da Vinci solo sestoClassifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata 1° marzo: Ditonellapiaga prima con Che fastidio!, Tommaso Paradiso e Fedez-Masini sul podio. Tutti i 30 brani. lifestyleblog.it

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La classifica EarOne radio della settimana 11 del 2026 conferma al primo posto Ditonellapiaga con Che Fastidio!. Dietro però la situazione cambia: Sayf sale fino alla seconda posizione e Sal Da Vinci completa il podio mentre i brani lanciati a Sanremo 2026 facebook