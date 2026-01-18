Classifica Radio | continua il dominio di Annalisa con Esibizionista

La classifica radio di Earone, relativa alla terza settimana del 2025, conferma il predominio di artisti italiani. In testa si mantiene Annalisa con il brano “Esibizionista”, seguita da Noemi e Tommaso Paradiso. Questa rilevazione evidenzia la continuità del successo di artisti nazionali nel panorama radiofonico.

La Classifica Radio stilata da Earone sui dati della settimana numero tre del 2025, ha un podio tutto italiano sul quale troviamo ancora una volta Annalisa e Noemi insieme a Tommaso Paradiso. La top ten si apre con una new entry, I Just Might di Bruno Mars, che raggiunge la #10. Il singolo è il brano apripista del nuovo album The Romantic in uscita il 27 febbraio. Alla #9 troviamo la nuova entrata più alta della settimana, Corpi Celesti di Giorgia. Il brano è firmato da Alex Andrea Vella, Federica Abbate e Nicola Lazzarin. In discesa dalla #6, So Solo Che La Vita di Jovanotti si ferma alla #8. Pochissimi giorni dalla sua release, il brano è esploso anche su TikTok dove è già diventato un trend grazie a un’ondata di video spontanei dei fan, che testimoniano l’affetto verso questo nuovo singolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classifica Radio: Noemi conquista il primo posto con “Bianca”, alle sue spalle “Esibizionista” di Annalisa

Nella classifica radio settimanale di Earone, dal 19 al 25 dicembre, Noemi con “Bianca” si afferma al primo posto, seguita da Annalisa con “Esibizionista”. Il podio è interamente femminile, evidenziando la presenza di artisti di talento e popolarità. La classifica riflette le preferenze degli ascoltatori in questo periodo, confermando il ruolo centrale delle artiste italiane e internazionali nelle playlist radiofoniche.

Annalisa canta “Esibizionista” per la prima volta live

Con il suo brano "Die On This Hill" la cantautrice inglese #SiennaSpiro esce dai confini nazionali ed si posiziona nella top ten delle classifiche mondiali. In Italia ha raggiunto la decima posizione nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio secondo EarO - facebook.com facebook

Classifica radio @earonemusic week 3/2026 #1 (=) Esibizionista - @NaliOfficial #2 (+1) Bianca - @noemiofficial #3 (+1) Forse - #TommasoParadiso #4 (-2) The Fate Of Ophelia - @taylorswift13 #5 (+2) Ragazze Facili - @CremoniniCesare #6 (+5) BERLINO - x.com