Classifica Radio Che Fastidio di Ditonellapiaga è il brano più ascoltato

Nella classifica radio della settimana, “Che Fastidio” di Ditonellapiaga si conferma come il brano più ascoltato nell’airplay. La lista include anche i nuovi singoli di Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, tutti presentati al 76° Festival di Sanremo. I dati si basano sulle emissioni radiofoniche registrate nelle ultime sette giorni.

La Classifica Radio della settimana si concentra sui brani presentati al 76esimo Festival di Sanremo più ascoltiati nell’AirPlay, dove spiccano i nuovi singoli di Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini. La top ten si apre con Ossessione di Samurai Jay alla #10. Il brano esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. Alla #9 Qui Con Me di Serena Brancale: ritornata sul palco del Teatro Ariston 365 giorni dopo il successo di Anema E... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

