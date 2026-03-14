La classifica mondiale dei piloti di F1 2026 vede Russell in testa, consolidando il suo ruolo di leader, mentre Leclerc si avvicina a Antonelli, occupando la seconda posizione. Il campionato, iniziato in Australia, si concluderà ad Abu Dhabi dopo 24 Gran Premi, gli stessi appuntamenti delle stagioni precedenti. La stagione 2026 segue un itinerario di gare che si ripete ormai da tre anni.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell sempre più leader, Leclerc aggancia Antonelli in piazza d’onore

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