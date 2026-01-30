Superlega senza respiro | occhi su Verona–Civitanova Trento senza Michieletto ospita Cuneo

La regular season di Superlega si avvia alla fine. Verona e Civitanova si preparano a sfidarsi in una partita che potrebbe essere decisiva per la classifica. Trento, senza Michieletto, ospita Cuneo in uno scontro importante. Le squadre arrivano stanche dagli impegni europei e la corsa ai playoff si fa sempre più intensa.

Fine della regular season, meno quattro. La 18ma giornata di Superlega entra nella fase dei verdetti con molte squadre reduci dagli impegni europei in settimana. Turno che può pesare parecchio nella corsa ai playoff e nelle posizioni di vertice, a partire da un calendario che propone incroci significativi sia in alto sia nella zona medio-bassa della classifica. Ad aprire il programma, sabato sera, è la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Vero Volley Monza, due squadre che hanno lottato a lungo per non retrocedere: è l’ultimissimo treno per una Grottazzolina che deve fare un miracolo per restare nella massima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima giornata del 2026 di Superlega maschile si apre con due incontri chiave: Trento affronta Civitanova, mentre Perugia riceve Milano.

A #Verona torna il grande volley! Domenica 1 febbraio ore 18 al Pala AGSM AIM: Verona Volley vs Cucine Lube Civitanova. Dalle 16.30 a scaldare l'atmosfera ci penserà l'#Aperivolley di #RadioPico con musica, giochi, animazione, regali e street food. facebook

NEXT MATCH Domenica scontro di fuoco contro Cucine Lube Civitanova! Riempiamo il palazzetto per tifare a gran voce "Rana Verona"! Domenica 1 Febbraio Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Pala Agsm Aim DAZN e VBT x.com