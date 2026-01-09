Cgil Cisl e Uil sui Centri per l' impiego della Regione | Colpo di mano sui diritti dei lavoratori scatta lo stato di agitazione

Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato uno stato di agitazione sui Centri per l'impiego della Regione, denunciando un intervento che rischia di compromettere i diritti dei lavoratori. Il 9 gennaio, circa 200 operatori abruzzesi si sono riuniti in assemblea per esprimere preoccupazione rispetto all’emendamento approvato a fine dicembre, che ha modificato le condizioni di assunzione e potenziamento dei servizi.

Nella giornata del 9 gennaio circa 200 lavoratori dei Centri per l'impiego abruzzesi si sono riuniti in assemblea per discutere dell'emendamento approvato nella serata del 30 dicembre durante la votazione del bilancio che ha stralciato per i lavoratori assunti per il potenziamento dei CPI la possibilità di stabilizzazione. Al centro della protesta, l'emendamento approvato nella serata del 30 dicembre durante la votazione del Bilancio che ha stralciato per i lavoratori assunti per il potenziamento dei CPI la possibilità di stabilizzazione.

ARAL Abruzzo, Cgil Cisl e Uil: “Chiarezza subito su lavoro e tutele” - Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica chiedono chiarezza, non rassicurazioni generiche, sul percorso che ha portato alla nascita dell’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (ARAL) ... laquilablog.it

Cgil Cisl e Uil Funzione Pubblica: su ARAL serve chiarezza, non rassicurazioni generiche.Sindacati - Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica ribadiscono il loro impegno a “ continuare a esercitare il proprio ruolo di rappresentanza con responsabilità, determinazione e trasparenza, nell’esclusivo interesse ... corrierepeligno.it

