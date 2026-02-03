Il deputato di Fratelli d’Italia, Maiorano, lancia un appello: basta automatismi che portano all’iscrizione automatica nel registro degli indagati. Parla di una situazione che richiede una riflessione urgente, perché spesso si rischia di penalizzare chi si trova sotto indagine senza un’adeguata valutazione. Nel frattempo, a Torino e Rogoredo, le cronache evidenziano come la giustizia affronti casi molto diversi. Da una parte, i teppisti di Askatasuna, coinvolti in reati che non toccherebbero il tentato

Tarantini Time Quotidiano “C’è indubbiamente un’evidente sproporzione nell’affrontare a livello giudiziario tra gli episodi di violenza che abbiamo visto a Torino con i teppisti di Askatasuna indagati per una serie di reati che escludono il tentato omicidio, a fronte dei tragici fatti di cronaca come quello dell’agente di Polizia a Rogoredo accusato di omicidio volontario perchè ha sparato a uno spacciatore che gli aveva puntato contro un’arma. Questo squilibrio conferma quanto sia urgente superare l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati come cosiddetto ‘atto dovuto’, quando vi è evidenza di una condotta legittima e difensiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sicurezza, Maiorano (FdI): “Urgente superamento automatismo iscrizione nel registro degli indagati”

Approfondimenti su Torino Polizia

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi, dove un neonato nato morto il 23 novembre scorso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici e due ostetriche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Sanitaservice Taranto, tra dignità del lavoro e diritto alla salute: politica e sindacati chiedono un cambio di rotta.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, MAIORANO (FDI): URGENTE SUPERAMENTO AUTOMATISMO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI»C'è indubbiamente un'evidente sproporzione nell'affrontare a livello giudiziario tra gli episodi di violenza che abbiamo visto a Torino con i teppisti di ... agenziagiornalisticaopinione.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MAIORANO (FDI): SUPERARE L’ATTO DOVUTO A TUTELA DEGLI OPERATORI IN DIVISA»Prosegue l'impegno per superare l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto, ai danni delle nostre forze dell'ordine. agenziagiornalisticaopinione.it

Manfredonia | Scuola San Lorenzo Maiorano: lavori sì, sicurezza no Bene la riqualificazione della scuola, un intervento atteso da anni. Ma mentre si celebrano i lavori, si ignora il caos quotidiano che genitori, bambini e residenti vivono ogni giorno negli or - facebook.com facebook

Tema sicurezza sul lavoro. Nell’Istituto “Ettore Majorana” di Bari, si è tenuto l’incontro di apertura del percorso di formazione intensiva per i dirigenti scolastici promosso dall’ANP x.com