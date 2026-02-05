Ieri sera a Rughi, frazione di Porcari, una famiglia di quattro persone è morta a causa del monossido di carbonio. Padre, madre e due figli sono stati trovati senza vita in casa. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia ieri sera a Rughi, frazione di Porcari, paese di novemila abitanti nella Piana di Lucca. Un’intera famiglia è stata sterminata dal monossido di carbonio. La strage ha colpito la famiglia Kola: le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 42, e due figli, un maschio di 23 e la più piccola, una ragazza di appena 15 anni. Secondo le prime verifiche, sarebbero tutti morti a causa delle esalazioni del monossido di carbonio che si sarebbero sprigionate da una caldaia per il riscaldamento. Saranno poi le perizie tecniche dei vigili del fuoco a precisare meglio le cause di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia distrutta dal monossido . Morti padre, madre e due figli

Ieri sera, a Casalpusterlengo, una famiglia di quattro persone è finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio.

