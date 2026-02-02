Gianluca d’Agostino in Happy Sad Birthday in scena al Tram

Venerdì sera il Teatro Tram di Napoli ha aperto le porte a “Happy Sad Birthday”, uno spettacolo scritto e interpretato da Gianluca d’Agostino. La pièce, un monologo dal tono dolce-amaro, si è tenuta fino a domenica 8 febbraio, attirando un pubblico curioso e interessato. La scena ha mostrato un attore che, con poche parole e tanta intensità, ha raccontato una storia che ha fatto riflettere.

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio il Teatro TRAM di Napoli, ospita lo spettacolo teatrale HAPPY SAD BIRTHDAY, un monologo dal sapore agrodolce scritto e interpretato da Gianluca d'Agostino. Sul fondo di una città semideserta per le vacanze estive, Dennis si appresta a festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Nato il 15 agosto, trascorre la giornata spiando le narrazioni di felicità apparente dei suoi contatti sui social network e ingaggiando immaginarie competizioni con chi, come lui, è nato lo stesso giorno: una gara silenziosa a chi riceve più auguri, più attenzioni, più conferme.HAPPY SAD BIRTHDAY è uno spettacolo che ironizza e indaga alcune piccole manie e ossessioni contemporanee, legate in particolare al rapporto con i social network e al bisogno di riconoscimento.

