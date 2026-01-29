Happy Birthday Lucchettino Magia e risate all’Annibal Caro
Al teatro Annibal Caro di Civitanova, il pubblico ha assistito a
Al teatro Annibal Caro di Civitanova arriva lo spettacolo " Happy Birthday Lucchettino ", con il celebre duo comico formato da Luca Regina e Tino Fimiani. Dopo anni di tournée internazionale, i due artisti tornano in Italia con una produzione originale che unisce circo, teatro comico, magia e clown contemporaneo. "Happy Birthday Lucchettino – spiegano gli organizzatori – è un viaggio emozionante nella comicità e nell’amicizia: ogni gag nasce da imprevisti trasformati in stupore, ogni pausa si carica di poesia e ogni sketch diventa celebrazione del tempo condiviso". Il racconto si basa sulla vera storia dei due protagonisti che si sono incontrati per caso in una scuola di circo a Mosca negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
