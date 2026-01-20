Maltempo e ciclone Harry | scuole chiuse il 21 gennaio 2026 elenco aggiornato dei comuni interessati

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha portato alla chiusura delle scuole in numerosi comuni italiani il 21 gennaio 2026. Di seguito, l’elenco aggiornato delle località interessate, per garantire informazioni chiare e precise a studenti, genitori e insegnanti.

Il 21 gennaio 2026 molte scuole resteranno chiuse in diverse regioni d'Italia a causa dell'ondata di maltempo portata dal ciclone Harry. L'allerta riguarda in particolare Campania, Sicilia e Calabria, dove le amministrazioni locali hanno deciso la sospensione delle attività didattiche per garantire la sicurezza di studenti e personale. Secondo le previsioni meteorologiche, forti raffiche di vento e piogge intense interesseranno gran parte del territorio, rendendo necessarie misure straordinarie. Di seguito, tutti i dettagli e l'elenco aggiornato dei comuni coinvolti.

Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiDomani, mercoledì 21 gennaio 2026, alcune scuole in Calabria e Sicilia resteranno chiuse a causa delle allerte meteo rosse per maltempo.

