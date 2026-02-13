Scuole chiuse per allerta meteo arancione | l' elenco dei comuni

A causa dell’allerta meteo arancione, molte scuole nei Comuni della provincia di Napoli rimarranno chiuse domani, sabato 14 febbraio 2026. Il maltempo ha portato forti piogge e venti intensi, che hanno reso difficile raggiungere le scuole e garantire la sicurezza degli studenti. In alcuni paesi, le strade sono state allagate e le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare incidenti.

In diversi Comuni della provincia di Napoli le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026. La decisione, per alcuni sindaci è arrivata dopo l'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile. L'allerta meteo è valida dalle 6 di sabato 14 febbraio alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la Campania, anche se in alcune zone l'allerta è di colore “giallo”. Previsti anche venti forti che potrebbero creare non pochi disagi ai cittadini. Ed è per questo che alcuni sindaci hanno deciso di chiudere parchi, cimiteri, impianti sportivi e - appunto - scuole.🔗 Leggi su Napolitoday.it

