Ciclismo Uno-due della Vangi a Calenzano

Durante la corsa di Calenzano, il Team Vangi Tommasini Il Pirata ha dominato con due atleti che sono arrivati primo e secondo nello sprint finale. La gara si è conclusa con nove concorrenti, dopo una strategia tattica efficace e una netta superiorità tecnica dimostrata dai corridori del team. La vittoria è stata ottenuta in un finale di sprint combattuto.

Dopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il Team Vangi Tommasini Il Pirata ha piazzato al primo e secondo posto due atleti nello sprint dei nove che ha concluso la corsa di Calenzano. Ha vinto il romano Andrea Meloni in maniera chiara sul compagno di squadra il toscano Gaggioli, mentre il podio è stato completato da Bonciani. La gara (Memorial Clara e Faliero Vangi-Piero Bacchereti organizzata dalla Tuscany Cycling Academy) come volevano le previsioni è risultata impegnativa lungo le strade del Mugello e solo 21 corridori hanno tagliato il traguardo dei 107 partenti di 13 formazioni.