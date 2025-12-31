Inter il giro di boa è ormai alle porte | i numeri sorridono a Chivu? Ecco il confronto con Simone Inzaghi

A pochi passi dal giro di boa, l’Inter si confronta con le prestazioni di Chivu e Inzaghi. I numeri indicano che il tecnico romeno ha ottenuto una media punti leggermente superiore rispetto al suo predecessore. Con l’inizio del nuovo anno alle porte, questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulla stagione nerazzurra e sui progressi fatti finora.

Inter, il giro di boa è ormai arrivato. La media punti di Chivu è molto simile a quella di Inzaghi. Anzi, il tecnico romeno ha fatto meglio Mentre l'Inter si prepara ad affrontare la prima gara del nuovo anno (tradizionalmente favorevole ai nerazzurri dal 2020), la pausa offre l'occasione per un primo bilancio dopo 16 .

