Chiodi e fumogeni sulla A14 assaltato un portavalori | chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, sulla A14 tra Ortona e Pescara sud, si è verificato un assalto a un portavalori. Durante l’evento, sono stati trovati chiodi e fumogeni sulla carreggiata, che ha portato alla chiusura temporanea del tratto autostradale. L’intervento delle autorità è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza sulla viabilità.

