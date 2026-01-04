Code di oltre 4 chilometri lungo l' autostrada A14 per un incidente fra Pescara ovest e Pescara sud

Nel mattino del 4 gennaio, si è verificato un incidente sulla A14, tra Pescara Ovest e Pescara sud Francavilla, provocando una lunga coda di oltre quattro chilometri. La situazione ha causato disagi alla viabilità lungo questo tratto dell’autostrada, con rallentamenti e code che hanno interessato gli automobilisti in transito. Si consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Disagi nella tarda mattinata del 4 gennaio lungo l'autostrada A14 nel tratto fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara sud Francavilla. A causa di un tamponamento fra veicoli all'altezza del chilometro 386 come riporta Chieti Today, si sono formate code fino a 4 chilometri considerando anche il.

