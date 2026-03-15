Chiude l' autostrada A1 | ecco quando e dove

Un tratto dell’autostrada A1 tra Anagni e Valmontone, in direzione Roma, sarà chiuso temporaneamente per lavori di pavimentazione. La chiusura è prevista in una data non ancora specificata e durerà per consentire l’intervento di manutenzione. La chiusura interesserà esclusivamente il traffico in direzione Roma, mentre il percorso verso Napoli resterà aperto.

Sette ore di chiusura al traffico tra Anagni e Valmontone. Tutte le informazioni FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cantieri sull'A1, chiuso il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli. Tutte le informazioni Lavori in corso sull'A1, scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni. Tutte le informazioni A1 Milano-Napoli, chiusura del casello di Valmontone: scattano le verifiche ai cavalcavia. Tutte le informazioni . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Autostrada A/20 Messina-Palermo, chiusure notturne e limitazioni per lavori di potatura: ecco dove e quandoIl Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto una serie di chiusure e limitazioni al traffico veicolare sull’autostrada A20 Messina-Palermo... Leggi anche: Chiude un tratto di via Ardeatina per 5 giorni: scatta il piano viabilità, ecco dove e quando 10 Camper-Upgrades, die du gesehen haben musst! (MAD MO Tour) Altri aggiornamenti su Chiude l'autostrada A1 ecco quando e... Temi più discussi: A1 Firenze Sud-Incisa, l’autostrada chiude per aprire il nuovo viadotto; Chiude il tratto di A1 tra Anagni e Ferentino: ecco quando; A1, chiusure notturne del tratto Orvieto-Orte verso Roma; Incidente sulla A1, riaperto il tratto tra Firenze Sud e Incisa. Code di 14 chilometri, un ferito. Autostrada A1: stazione di Chiusi Chianciano Terme chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it Chiude il tratto di A1 tra Anagni e Ferentino: ecco quandoPer consentire alcuni lavori di pavimentazione sul manto autostradale, dalle 22 di mercoledì 11 marzo alle 6 di giovedì 12 sarà chiuso al traffico il tratto di A1 compreso tra Anagni e Ferentino, in d ... ciociariaoggi.it Milano Cortina, l'Italia chiude le Paralimpiadi con 16 medaglie. Bertagnolli: "Abbiamo battuto tutti i record". Romele: "Un bronzo che vale oro". #ANSA facebook Lecce, il cantiere in via Trinchese non chiude: stop alle auto dalle 7.30 alle 15.30 x.com