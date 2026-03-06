Avellino all’esame Urania | in palio punti pesanti per la classifica

L’Unicusano Avellino Basket si prepara a giocare una partita importante contro Urania nel trentesimo turno del campionato di Serie A2 Old Wild West. La trasferta si svolge in un momento cruciale della stagione, con punti fondamentali in palio per migliorare la posizione in classifica. La squadra affronta questa sfida in un momento di difficoltà, con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe influenzare il proseguo del campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Trasferta insidiosa per l’ Unicusano Avellino Basket nel trentesimo turno del campionato di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi, arrivati alla seconda metà della fase decisiva della stagione con 30 punti in classifica, sono attesi all’Allianz Cloud di Milano per affrontare l’Urania in una gara che può dire molto sul cammino delle due squadre. Palla a due fissata alle ore 20:45. La formazione allenata da Gennaro Di Carlo arriva all’appuntamento con fiducia dopo il successo interno contro Cividale, maturato prima della pausa del campionato. Anche Milano, però, vive un momento positivo, reduce da una convincente vittoria contro Livorno e da un rendimento molto solido nelle ultime settimane, con quattro successi nelle ultime cinque partite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

