Chiarugi svela | Mai avuto alcun rapporto con Liedholm ero depresso! Rocco fu la mia salvezza Poi l’aneddoto su Rivera

Luciano Chiarugi, ex calciatore di Milan e Fiorentina, ha recentemente dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Liedholm e ha spiegato di aver attraversato un periodo di depressione, durante il quale Rocco Liedholm è stato per lui una figura di supporto. Ha anche condiviso un aneddoto su Rivera, senza entrare in dettagli ulteriori. La sua carriera è caratterizzata da dribbling imprevedibili sulla fascia sinistra, che gli valsero il soprannome di “Cavallo Pazzo”.

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