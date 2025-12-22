Quagliarella sicurissimo: «Pirlo il migliore con cui abbia giocato, impressionante. Bestemmiava dietro a Lichtsteiner perché.». Parla l’ex Juve. A Viva El Futbol, l’ex attaccante della Juventus Fabio Quagliarella ha ripercorso la sua variegata carriera, soffermandosi sui compagni di squadra che più lo hanno impressionato per talento e visione di gioco. Nonostante abbia condiviso lo spogliatoio con leggende del calibro di Alessandro Del Piero, Quagliarella ha individuato in Andrea Pirlo il vertice assoluto della qualità tecnica incontrata sui campi di calcio. L’ex centravanti ha spiegato la sua scelta con aneddoti che sottolineano la personalità dominante e l’intelligenza fuori dal comune del “Maestro”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Quagliarella sicurissimo: «Pirlo il migliore con cui abbia giocato, impressionante. Bestemmiava dietro a Lichtsteiner perché…»

