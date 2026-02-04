chiara francini torna al teatro bolivar con forte e chiara

Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”. L’attrice toscana si prepara a coinvolgere il pubblico con una performance che promette emozioni e sorrisi, portando in scena un racconto che tocca i temi della forza e della fragilità. La serata si preannuncia come un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro.

Domenica 8 febbraio, sul palco del Teatro Bolivar sarà di scena Chiara Francini con "Forte e Chiara". Torna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con “Forte e Chiara”, spettacolo da lei scritto e interpretato, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19.00. Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. 🔗 Leggi su 2anews.it

