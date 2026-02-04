Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con Forte e Chiara

Da 2anews.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”. L’attrice toscana si prepara a coinvolgere il pubblico con una performance che promette emozioni e sorrisi, portando in scena un racconto che tocca i temi della forza e della fragilità. La serata si preannuncia come un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro.

Domenica 8 febbraio, sul palco del Teatro Bolivar sarà di scena Chiara Francini con "Forte e Chiara". Torna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con “Forte e Chiara”, spettacolo da lei scritto e interpretato, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19.00. Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. 🔗 Leggi su 2anews.it

chiara francini torna al teatro bolivar con forte e chiara

© 2anews.it - Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con “Forte e Chiara”

Approfondimenti su Chiara Francini Teatro Bolivar

E’ il giorno di Chiara Francini al Foiano Book Festival

Giorgio Marchesi fa innamorare con La Voce di Cupido: “Chiara Francini? Bellissimo lavorare con lei”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chiara Francini Teatro Bolivar

Argomenti discussi: Chiara Francini: La famiglia Lgbtqia+ è costruita, non ereditata. Ed è per questo che mi riguarda. I personaggi pubblici ci devono mettere la faccia; Chiara Francini in Forte e Chiara; Francini, Finardi, De Bortoli: la Primavera Fiesolana si presenta; Chiara Francini presenta i Rainbow Awards 2026: perché i suoi libri hanno conquistato la comunità LGBTQIA+ e l’intervento (spiegato) ad Atreju.

chiara francini torna alAl Teatro Bolivar sarà di scena Chiara Francini con Forte e ChiaraTorna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con Forte e Chiara, spettacolo da lei ... napolivillage.com

chiara francini torna alChiara Francini: «La famiglia Lgbtqia+ è costruita, non ereditata. Ed è per questo che mi riguarda. I personaggi pubblici ci devono mettere la faccia»L'attrice e scrittrice è al timone dei Rainbow Awards di Roma, dove si riunisce al cast di Drag Race Italia, un programma che le è rimasto nel cuore. Intanto, mentre porta avanti il suo tour teatrale, ... vanityfair.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.