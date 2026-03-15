Chi sono i pasdaran iraniani | i quattro ruoli la Divisione Qods la costola Basij e il nuovo capo

I pasdaran iraniani, noti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono stati creati nel 1979 dopo la caduta dello Scià. La loro struttura comprende quattro ruoli principali, tra cui la Divisione Qods e il gruppo Basij, che svolgono funzioni diverse all’interno dell’organizzazione. Recentemente è stato nominato un nuovo capo, che guida le attività e le operazioni del corpo militare.

Le prime ondate dell’attacco israelo-americano hanno puntato uno dei pilastri portanti dell’Iran: il vertice dei pasdaran. E l’azione è proseguita negli ultimi giorni. I guardiani della Rivoluzione, nati nel 1979 all’indomani della cacciata dello Scià, sono l’essenza stessa della Repubblica islamica pensata dall’ayatollah Khomeini. Con coraggio si sono battuti per fermare l’aggressione scatenata dal dittatore iracheno Saddam Hussein, per otto lunghi anni hanno versato il sangue a tutela dei confini. Prova difficile perché sostenuta con armi inferiori, in condizioni estreme ed equipaggiamenti non adeguati. Ma alla fine hanno retto l’urto, impedendo il tracollo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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